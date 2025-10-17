Путин обсудил с Совбезом добычу минеральных ресурсов на морском дне

На оперативном совещании с постоянными членами Совбеза президент России Владимир Путин предложил обсудить вопрос разработки минеральных ресурсов на морском дне.

«У нас сегодня в повестке дня вопрос разработки минеральных ресурсов на морском дне. Несколько докладчиков», - заявил российский лидер, подчеркнув, что это важный и интересный вопрос.

Уточняется, что среди выступающих - министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, а также министр иностранных дел Сергей Лавров. Кроме них, министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Вчера у Путина состоялся разговор с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры договорились о месте проведения следующей личной встречи - это Будапешт. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже подтвердил готовность столицы принять переговоры.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что разговор состоялся по инициативе России «по следам успешной поездки Трампа на Ближний Восток». Путин первым делом хотел поздравить американского коллегу с таким успехом.

Песков также объяснил, что лидеры двух стран предпочли Венгрию, так как она занимает особенную позицию с точки зрения своей суверенности и отстаивания собственных интересов, что вызывает уважение у Путина и Трампа. Саммит откладывать не стоит, вероятно, он может пройти в ближайшие две недели, добавил пресс-секретарь главы России.