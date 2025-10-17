Песков: Путин и Трамп могут встретиться в ближайшие две недели

Президенты России и США понимают, что встречу не нужно откладывать, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, воля Владимира Путина и Дональда Трампа встретиться зафиксирована.

Саммит лидеров может пройти в ближайшие две недели, добавил представитель Кремля. По его словам, детальное содержание разговора Путина и Трампа должно оставаться за пределами СМИ. Встреча будет готовиться поэтапно, до нее нужно решить много вопросов.

Подготовка к встрече ведется на уровне глав МИД, сказал Песков. Сергей Лавров и Марко Рубио самостоятельно сообщат, где состоится их встреча. Телефонный разговор накануне был инициирован Москвой.

После беседы Владимира Путина и Дональда Трампа в четверг вечером стало известно, что лидеры проведут двустороннюю встречу в Будапеште. А уже в пятницу российский президент провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.