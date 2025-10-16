Орбан: Будапешт готов стать площадкой для переговоров Путина и Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт готов стать площадкой для переговоров президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Такое заявление от венгерского премьера последовало почти сразу же после того, как Трамп на своей странице в Truth Social анонсировал место встречи с российским президентом.

О дате проведения переговоров пока не говорится. Однако спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев уже подтвердил, что новый саммит России и США состоится скоро.

По словам главы Белого дома, на встрече стороны будут обсуждать возможность окончания конфликта на Украине. Кроме того, Трамп уточнил, что перед этим должны состояться встречи «высокопоставленных советников», которые могут пройти уже на следующей неделе.

Напомним, что в августе Дональд Трамп и Владимир Путин уже проводили переговоры на Аляске. Встреча глав двух государств проходила в Анкоридже.

Как сказал в разговоре со «Звездой» председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, российско-американские переговоры на Аляске стали переходом к новому этапу в двусторонних отношениях и поворотной точкой в урегулировании конфликта на Украине. Он также отметил, что из дипломатии не всегда нужно «делать публичное шоу и перфомансы, чем занимаются в Киеве и Брюсселе», работа тем временем продолжается.

Недавно Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан заявлял, что Россия и США остаются в рамках договоренностей саммита в Анкоридже. По словам главы государства, вопросы мирного урегулирования кризиса на Украине являются сложными и требуют дополнительной проработки.