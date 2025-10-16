Кремль подтвердил встречу Путина и Трампа в Будапеште

Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в столице Венгрии в Будапеште.

Ушаков также раскрыл детали разговора президента России и американского лидера. Так, по его словам, Будапешт в качестве места проведения саммита упомянул Трамп. Владимир Путин поддержал это предложение.

Помощник президента также добавил, что во время телефонного разговора Владимир Путин высоко оценил личные усилия супруги главы Белого дома Мелании Трамп по воссоединению российских и украинских детей с семьями. Он попросил Дональда Трампа передать ей самые наилучшие пожелания.

«В целом, я бы сказал, что телефонный контакт президентов России и США был весьма полезен. Два лидера договорились, что они будут оставаться на связи», - сообщил Юрий Ушаков.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Будапешт готов принять саммит Путина и Трампа. Первым о месте проведения встречи сообщил Трамп в своих соцсетях. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев уже подтвердил, что новый саммит России и США состоится скоро.