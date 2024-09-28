СК не планирует возбуждать новое дело по отравлению под Красноярском

Следователи Красноярского края не планируют возбуждать новое уголовное дело по инциденту с отравившейся семьей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК региона.

В ведомстве ответили на данные СМИ о возможном возбуждении уголовного дела против главы семейства по статье о причинении смерти по неосторожности.

В пресс-службе подчеркнули, что все решения будут приниматься только после того, как станут известны результаты всех экспертиз и специалисты сделают окончательные выводы.

В СК по Красноярскому краю также сообщили о получении предварительных данных судебно-химической экспертизы. Приоритетная версия следствия — «попадание в организм детей компонентов инсектицидного неустановленного средства».

Об отравлении семьи в регионе стало известно 23 сентября, четыре ребенка скончались, родители были госпитализированы, но вскоре их выписали. Двумя главными версиями следствия было отравление едой из местного магазина, однако она не подтвердилась, и отравление парами инсектицидного аэрозоля. После получения данных всех экспертиз следователи повторно допросят родителей.