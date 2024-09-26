Опасные вещества не нашли в изъятых по делу о гибели детей под Красноярском продуктах

Токсичные вещества в продуктах, изъятых из магазина по делу о смерти детей в Красноярском крае, не обнаружены. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Уточняется, что экспертизу проводили в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» на санитарно-химические показатели безопасности.

«В пробах пельменей и курином мясе, изъятых в магазине, а также продуктах, отобранных в доме: бульоне, приправе, кетчупе, курице с картофелем, тушеной рыбе, питьевой воде - превышения нормируемых значений не выявлено», - цитирует сообщение RT.

Отмечается, что пробы соответствуют требованиям гигиенических нормативов. В настоящее время продолжаются анализы на наличие токсических веществ в продуктах, изъятых из дома.

Ранее СК сообщал, что результаты анализов, которые установят причины гибели детей в селе Красная Сопка в Красноярском крае, будут готовы через месяц.