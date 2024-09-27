МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Неизвестный инсектицид нашли в анализах у погибших под Красноярском детей

Ранее сообщалось, что токсичные вещества не были обнаружены в продуктах, изъятых из магазина по делу об отравлении детей.
Глеб Владовский 2024-09-27 08:07:58
© Фото: СК РФ

Неустановленное средство от насекомых обнаружили в анализах погибших от отравления детей в Красноярском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в региональном Следственном комитете.

Уточняется, что предварительные данные исследований получены из КГБУЗ «Красноярское бюро судебно-медицинской экспертизы».

«Попадание в организм детей компонентов инсектицидного неустановленного средства - приоритетная версия следствия отравления детей в Назаровском районе Красноярского края на данный момент», - говорится в заявлении ведомства.

В СК РФ подчеркнули, что судебно-химическая экспертиза продолжается.

Ранее сообщалось, что токсичные вещества не обнаружили в продуктах, изъятых из магазина по делу об отравлении детей. Отмечается, что пробы соответствуют требованиям гигиенических нормативов. В свою очередь в СК РФ заявили, что результаты анализов, которые позволят установить причину гибели детей, будут получены не раньше чем через месяц.

#в стране и мире #Красноярский край #СК РФ #анализы #отравление детей
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Воткинск. Центр военного ракетостроени
2
Саперы МЧС в зоне СВО
3
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
4
Лазерное станкостроение в России
5
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
6
Су-34. Работа в зоне СВО
7
Су-35С. Экстремально опасный
8
Высшая школа ВДВ
9
«Альфа». 50 лет
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 