Неизвестный инсектицид нашли в анализах у погибших под Красноярском детей

Неустановленное средство от насекомых обнаружили в анализах погибших от отравления детей в Красноярском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в региональном Следственном комитете.

Уточняется, что предварительные данные исследований получены из КГБУЗ «Красноярское бюро судебно-медицинской экспертизы».

«Попадание в организм детей компонентов инсектицидного неустановленного средства - приоритетная версия следствия отравления детей в Назаровском районе Красноярского края на данный момент», - говорится в заявлении ведомства.

В СК РФ подчеркнули, что судебно-химическая экспертиза продолжается.

Ранее сообщалось, что токсичные вещества не обнаружили в продуктах, изъятых из магазина по делу об отравлении детей. Отмечается, что пробы соответствуют требованиям гигиенических нормативов. В свою очередь в СК РФ заявили, что результаты анализов, которые позволят установить причину гибели детей, будут получены не раньше чем через месяц.