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Против отца отравившейся под Красноярском семьи могут возбудить дело

По данным источника, в отношении главы семейства могут возбудить уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
Алексей Курильченко 2024-09-28 12:07:15
© Фото: СК РФ

В отношении отца семьи, отравившейся в селе Красная Сопка в Красноярском крае, могут возбудить уголовное дело. Он подозревается в причинении смерти по неосторожности.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на источник, в ходе допроса глава семейства признался, что незадолго до трагедии разбрызгивал в доме средство от насекомых. Помещение после распыления он не проветривал, оставив открытой лишь одну форточку. При этом он единственный из членов семьи, кто выпил лекарство, почувствовав недомогание.

Также сообщается, что из всех магазинов села после отравления изъяли средства против насекомых.

Напомним, что 23 сентября стало известно о смертельном отравлении четырех детей. Их родители были госпитализированы, но вскоре их выписали из больницы. Следствие рассматривало две основные версии. Согласно первой, отравление произошло в результате употребления еды из местного магазина - однако в ходе проверки токсичных веществ в еде не обнаружили. Вторая версия - отравление парами инсектицидного аэрозоля. Похожее вещество обнаружили в анализах погибших детей. СК РФ инициировал проведение экспертизы, которая может подтвердить эту версию, но ее результаты будут готовы через месяц.

#Красноярский край #отравление #Трагедия #Уголовное дело
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