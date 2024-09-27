Родителей погибших под Красноярском детей допросят повторно

Родителей отравившихся в Красноярском крае детей допросят повторно. Об этом сообщил телеканал «360».

«Родители первоначально были допрошены, когда они находились в психотравмирующей ситуации. В связи с получением данных экспертиз они будут допрошены подробнее обо всех обстоятельствах применения инсектицидного средства», - сообщили в региональном СК РФ.

Отмечается, что допрос пострадавших пройдет после похорон погибших детей.

Напомним, что в понедельник, 23 сентября, четверо детей скончались в Красноярском крае в результате отравления неизвестным инсектецидом. Однако в ходе проверки продуктов, изъятых из магазина в рамках расследования, токсичные вещества в них не обнаружили.