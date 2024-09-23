В Красноярском крае четверо детей погибли после отравления

В Назаровском районе Красноярского края четверо детей скончались, отравившись неизвестным веществом. Местные правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело. В связи с гибелью детей прокуратура продолжает проверочные мероприятия, уже провели судебно-медицинскую экспертизу.

По предварительным данным, смерть наступила по причине токсического действия неустановленного вещества. Также уточняется, что одной из нескольких версий является употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом.

«В рамках расследования уголовного дела допрошены хозяин и продавец продуктового магазина, фельдшер Красносопинской амбулатории, родственники семьи, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения в продуктовом магазине, проводится ряд судебных экспертиз», - сообщили в главке СК по Красноярскому краю и Республики Хакасия.

Следователи предполагают, что проживавшие в селе Красная Сопка Назаровского района четверо детей в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет утром 21 сентября и их родители получили пищевое отравление. Примерно в 11 часов утра родители с детьми обратились за медицинской помощью в больницу с признаками тошноты и рвоты.

Вскоре из-за резкого ухудшения самочувствия 6-летняя девочка и 13-летний мальчик скончались в больнице. При этом уточняется, что накануне вся семья употребила курицу и пельмени, купленные в местном магазине. Кроме того, следователями допускается попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества.

Правоохранители отмечают, что семья на учете в органах системы профилактики не состояла, а по месту жительства имела положительные отзывы.