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СК назвал сроки установления причин гибели детей под Красноярском

Результаты экспертизы, которые подтвердят или опровергнут версию об отравлении, будут готовы не ранее чем через месяц.
Алексей Курильченко 2024-09-26 09:29:11
© Фото: СК РФ

Результаты экспертизы, которая установит причины гибели детей в селе Красная Сопка в Красноярском крае, будут готовы через месяц. Следствие определит, действительно ли причиной трагедии стало отравление. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

«Заключение готовится в течение месяца, предварительные результаты дали, что отравление токсическим веществом, но мы в заключении ждем, какие органы поражены, в результате чего у детей наступила смерть. Это может быть отек мозга, остановка сердца... То есть мы ждем через месяц - конкретно, от чего умерли дети», - заявил собеседник агентства ТАСС.

Установлена гибель четверых детей 6, 11, 12 и 13 лет после того, как семья употребила на ужин курицу и пельмени, купленные в местном магазине. Родителей госпитализировали, но в среду их выписали из больницы. В анализах членов семьи обнаружены следы средства от насекомых, которое могло стать причиной трагедии.

Напомним, что 23 сентября в Красноярском крае четверо детей погибли, предварительно, от отравления неизвестным веществом. По предварительным данным, причиной гибели могло послужить попадание в еду средства от насекомых или опасных бактерий.

#в стране и мире #расследование #Красноярский край #отравление #Трагедия #СК РФ
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