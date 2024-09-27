Нынешний приезд лидера киевского режима Владимира Зеленского в США местные власти пытаются преподнести как шоу Голливуда. Так это посещение Соединенных Штатов украинским политиком охарактеризовал посол России Анатолий Антонов.

В комментарии СМИ он обратил внимание на предоставленную Зеленскому возможность выступить с трибуны ООН и провести встречи с политиками высокого уровня.

«Визит Зеленского в США местные власти разыгрывают как настоящее голливудское шоу. Бывшему актеру дали возможность выступить с трибуны Всемирной организации, затем провели по высокопоставленным вашингтонским кабинетам», - перечислил Антонов.

Скандируя раз за разом «Украина должна победить», продолжил российский дипломат, представители администрации стараются умолчать, что главным итогом этой демонстрации «лидерства» США станет дальнейшее затягивание украинского конфликта.

«Под аплодисменты местных политиков кровь солдат и мирных жителей будет литься и дальше. Будут взрываться мосты, школы и жилые дома. В этом, по всей видимости, и заключается суть пресловутого "плана победы" Зеленского», - резюмировал посол Антонов.

Напомним, во время нахождения Зеленского в Соединенных Штатах ему организовали встречи с различными политиками и даже поездку на военный завод в штате Пенсильвания, что не осталось незамеченным со стороны членов Конгресса. Член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин возмутилась и заявила, что она всецело против таких событий.

В четверг, 26 сентября, намечалась встреча Зеленского с действующим президентом Джо Байденом в Белом доме, а также с вице-президентом США Камалой Харрис.

Кроме того, на 27 сентября планируется встреча лидера киевского режима с экс-президентом США и кандидатом на новый срок Дональдом Трампом. Прежде сообщались версии, почему она отменялась.