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Байден 26 сентября встретится с Зеленским в Белом доме

Отдельно состоится встреча Зеленского и вице-президента США Камалы Харрис.
Елизавета Кондрикова 2024-09-19 20:55:44
© Фото: Oliver Contreras, CNP, Globallookpress

Президент США Джо Байден встретится 26 сентября с Владимиром Зеленским в Белом доме в Вашингтоне, сообщила пресс-служба американского лидера. Отдельно состоится встреча между Зеленским и вице-президентом США Камалой Харрис.

Политики обсудят конфликт на Украине, стратегическое планирование Киева в этом вопросе, а также помощь, оказываемую режиму Зеленского Вашингтоном. Вместе с этим стороны планируют вновь подчеркнуть «непоколебимую приверженность» поддержке Украины.

До этого американский лидер созванивался с Зеленским в конце августа, в ходе разговора он анонсировал новый пакет военной помощи Украине.

Напомним, на этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американские военные уже задействованы в украинском конфликте. По его словам, США дискуссией о разрешении наносить удары западным оружием по РФ лишь формализуют свое участие в конфликте.

#сша #Зеленский #Белый дом #Джо Байден #Камала Харрис #встреча
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