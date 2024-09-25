Находящийся в США лидер киевского режима Владимир Зеленский посетил один из военных заводов в штате Пенсильвания, что не осталось незамеченным со стороны конгрессменом.

Член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявила, что она возмущена и против такого поступка, как и большинство граждан Соединенных Штатов.

«Я на 100 процентов против этого, как и многие американцы», - цитирует ее слова «360».

Кроме того, США не следует заниматься разжиганием конфликта, а нужно договариваться о мире, считает конгрессвумен Грин.

Также сообщается, что во время визита Зеленского губернатор Пенсильвании Джош Шапиро оставил свою подпись на артиллерийских снарядах, которые предназначены для отправки на Украину. В это время с ним рядом стоял улыбающийся Зеленский.

Как стало известно 22 сентября, во время визита Зеленского в США ему покажут производство боеприпасов. Планировалось, что он посетит военный завод в Пенсильвании, где производятся востребованные артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров.