МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Конгрессе США возмутились визитом Зеленского на местный военный завод

Член Палаты представителей Грин заявила, что она против визита Зеленского на американский завод боеприпасов.
Дарина Криц 2024-09-25 03:13:34
© Фото: Common wealth Media ServicesPenn Globallookpress

Находящийся в США лидер киевского режима Владимир Зеленский посетил один из военных заводов в штате Пенсильвания, что не осталось незамеченным со стороны конгрессменом.

Член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявила, что она возмущена и против такого поступка, как и большинство граждан Соединенных Штатов.

«Я на 100 процентов против этого, как и многие американцы», - цитирует ее слова «360».

Кроме того, США не следует заниматься разжиганием конфликта, а нужно договариваться о мире, считает конгрессвумен Грин.

Также сообщается, что во время визита Зеленского губернатор Пенсильвании Джош Шапиро оставил свою подпись на артиллерийских снарядах, которые предназначены для отправки на Украину. В это время с ним рядом стоял улыбающийся Зеленский.

Как стало известно 22 сентября, во время визита Зеленского в США ему покажут производство боеприпасов. Планировалось, что он посетит военный завод в Пенсильвании, где производятся востребованные артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров.

#в стране и мире #конгресс США #Владимир Зеленский #Военный завод #марджори тейлор грин #Палата представителей США
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Воткинск. Центр военного ракетостроени
2
Саперы МЧС в зоне СВО
3
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
4
Лазерное станкостроение в России
5
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
6
Су-34. Работа в зоне СВО
7
Су-35С. Экстремально опасный
8
Высшая школа ВДВ
9
«Альфа». 50 лет
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 