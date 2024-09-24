Западные страны созвали внеплановое заседание Совета безопасности ООН по Украине, чтобы предоставить лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому площадку для выступления во всемирной организации. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Западные страны не удержались и отравили атмосферу, пытаясь заполнить эфир темой Украины, что уже набило оскомину всему остальному миру», - цитирует ТАСС Небензю.

По словам дипломата, вместо этого мог бы состояться интересный разговор о развитии вопроса о повышении эффективности многостороннего сотрудничества. Постпред России при ООН подчеркнул, что члены ЕС и НАТО «дисциплинированно» выстраиваются для осуждения Российской Федерации.

Ранее стало известно, что Зеленский встретится в Белом доме с президентом США Джо Байденом 26 сентября. Политики обсудят украинский конфликт, стратегическое планирование Киева в этом вопросе, а также помощь, оказываемую режиму Зеленского Вашингтоном.