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Небензя заявил, что Запад предоставил Зеленскому «концертную площадку»

Запад удержался и отравил атмосферу, пытаясь «заполнить эфир» темой Украины, сказал постпред РФ при ООН.
Игнат Далакян 2024-09-24 23:03:42
© Фото: Luiz Rampelotto EuropaNewswire Globallookpress

Западные страны созвали внеплановое заседание Совета безопасности ООН по Украине, чтобы предоставить лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому площадку для выступления во всемирной организации. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Западные страны не удержались и отравили атмосферу, пытаясь заполнить эфир темой Украины, что уже набило оскомину всему остальному миру», - цитирует ТАСС Небензю.

По словам дипломата, вместо этого мог бы состояться интересный разговор о развитии вопроса о повышении эффективности многостороннего сотрудничества. Постпред России при ООН подчеркнул, что члены ЕС и НАТО «дисциплинированно» выстраиваются для осуждения Российской Федерации.

Ранее стало известно, что Зеленский встретится в Белом доме с президентом США Джо Байденом 26 сентября. Политики обсудят украинский конфликт, стратегическое планирование Киева в этом вопросе, а также помощь, оказываемую режиму Зеленского Вашингтоном.

#в стране и мире #Украина #Владимир Зеленский #СБ ООН #заседание
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