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Трамп сообщил, что встреча с Зеленским состоится 27 сентября

Бывший президент США Трамп заявил о предстоящей 27 сентября встрече с Зеленским, которая пройдет в башне Трампа в Нью-Йорке.
Дарина Криц 2024-09-27 00:59:15
© Фото: Ron Sachs - CNP for NY Post Consolidated News Photos Globallookpress

Бывший американский президент Дональд Трамп и лидер киевского режима Владимир Зеленский проведут встречу. Она запланирована на пятницу, 27 сентября, несмотря на ранее отложенную украинским политиком поездку в имение экс-президента США Трампа.

В своем аккаунте в социальной сети Truth Social республиканец опубликовал письмо Зеленского. В нем он просит о личной встрече в пятницу в Нью-Йорке, а также выражает надежду, что она поможет прекращению украинского конфликта.

«Я могу быть в Нью-Йорке в пятницу. Это было бы хорошим временем для встречи. Уверен, что нам важно встретиться вживую, чтобы понимать друг друга на 100 процентов», - сообщил Трамп детали письма Зеленского.

Напомним, глава киевского режима не поехал на встречу с кандидатом на пост президента США от Республиканской партии, чтобы якобы случайно не поддержать его кандидатуру. 

Прежде, 24 сентября, Трамп назвал Зеленского «величайшим продавцом в истории». По его словам, каждый раз приезжая в Соединенные Штаты, украинский лидер возвращается с 60 миллиардами долларов, к тому же он хотел бы победы кандидата от демократов.

#Дональд Трамп #Владимир Зеленский #Нью-Йорк #письмо #встреча
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