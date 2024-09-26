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Time узнал, почему Зеленский не встретился с Трампом

Украинская сторона отложила идею встречи Зеленского с Трампом из-за опасений, что ее расценят как поддержку республиканцев.
Игнат Далакян 2024-09-26 21:32:22
© Фото: Michael Kappeler dpa Globallookpress

Глава киевского режима Владимир Зеленский не поехал в имение бывшего президента США Дональда Трампа на встречу с ним, чтобы случайно не поддержать его кандидатуру. Об этом пишет журнал Time.

По данным издания, кандидат на пост президента США на прошлой неделе заявил, что «вероятно» состоится встреча с ним и Зеленским. Отмечается, что это могло произойти в поместье Трампа Мар-а-Лаго. Однако украинская сторона отложила эту идею, поскольку она могла быть расценена как поддержка компании республиканцев.

Ранее американист Рафаэль Ордуханян объяснял отказ Трампа встретиться с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Доктор политических наук напомнил о нелестных высказываниях главы киевского режима в сторону бывшего американского президента.

До этого эксперт РВИО Александр Макушин рассказал, почему Зеленский поддерживает кандидата от Демократической партии Камалу Харрис на выборах президента США. По его словам, глава киевского режима действует в парадигме, которую дали ему представители Демпартии.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #республиканцы #поддержка #встреча
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