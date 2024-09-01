В РФ запретили телефоны в школах и обновили требования к дорожным камерам

С 1 сентября вступил в силу ряд новых законов. Некоторые из них касаются школ и приурочены к новому учебному году. Телеканал «Звезда» рассказывает о нововведениях в законодательстве.

В школах запретили ученикам пользоваться мобильными устройствами во время уроков. Это касается как телефонов, так и смарт-устройств - например умных часов. Исключение предоставлено лишь для экстренных случаев.

Для начальных и средних классов школы станут обязательными уроки труда. На смену ОБЖ в средних и старших классах придет новый предмет - «Основы безопасности и защита Родины». Также в ряде учебных заведений в тестовом режиме начнется программа по обучению управлению беспилотниками.

В стране вступили в силу новые единые требования к установке камер на дорогах. Установлен перечень мест, где ставить устройства запрещено - например дороги с выделенной полосой для общественного транспорта и аварийно-опасные участки. Также обновлены правила о расстоянии между камерами и установке предупреждающих знаков.

Обновлены правила наполнения автомобильных аптечек. В ее состав должны входить спасательное изотермическое одеяло, маркеры и загубники для сердечно-легочной реанимации. Старые аптечки можно использовать до 2027 года или стечения срока годности.

Таксопарки обяжут оформлять новый полис помимо ОСАГО - полис Обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика. В случае ДТП пассажиры получат до двух миллионов рублей за ущерб здоровью и до 23 тысяч рублей за вред имуществу.

С 11 сентября россияне получат возможность продавать свое ипотечное жилье самостоятельно, без согласия банка. Для этого нужно обратиться в финансовую организацию, которая назначит минимальную сумму продажи и счет для зачисления средств.

Изменены правила и для ремонта. Снос или перенос внутренних стен, установка внутренних шкафов в квартире теперь считаются перепланировкой и требуют согласования.

При оплате сверхурочной работы будут учитывать стимулирующие выплаты и компенсации - это повысит выплаты. За первые два часа работы выплаты осуществляются не менее чем в полуторном размере, а за следующие часы не менее чем в двойном размере.