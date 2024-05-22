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Новые правила применения дорожных камер вступят в силу с 1 сентября

Правила вступят в силу с 1 сентября 2024 года.
Мария Зайцева 2024-05-22 12:13:13
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Министерство транспорта РФ согласовало с региональными властями, МВД и бизнесом новые федеральные правила о применении систем фотовидеофиксации. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сопредседателя рабочей группы «Безопасность дорожного движения» Евгения Литвина.

Реформы вступят в силу с 1 сентября, постановление об этом в скором времени направят в правительство. Для введения Минтрансу пришлось исключить из проекта положения об обязательном соответствии камер ГОСТу и о важной роли «динамических дорожных табло».

Согласно новому документу, станет обязательной маркировка автомобилей с передвижными комплексами фиксации нарушений, так чтобы участники движения могли их заранее заметить на дороге.

Рабочая группа «Безопасность дорожного движения» согласовала проект постановления правительства с правилами установки дорожных камер. В ближайшее время документ направят в правительственную подкомиссию при реформе контрольно-надзорной деятельности аппарата правительства РФ и после окончательного согласования - на подпись премьеру, рассказал изданию Евгений Литвин.

Ранее прокуратура начала проверки камер на дорогах, после того как водителям стали поступать несправедливые штрафы с камер фиксации.

#в стране и мире #фотовидеофиксация #новые правила #Министерство транспорта #дорожные камеры
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