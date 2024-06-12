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Россияне смогут сами продавать заложенное по ипотеке имущество

Право на реализацию получат те, кто взял кредит не в предпринимательских целях.
Сергей Лебедев 2024-06-12 14:19:36
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Россиянам разрешат самостоятельно продавать имущество, которое заложено в банке по ипотеке. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Согласно документу, право на реализацию получат те, кто взял кредит не в предпринимательских целях.

Чтобы продать заложенное имущество, гражданину необходимо будет подать соответствующее заявление. В течение 10 рабочих дней банк-залогодержатель согласует процедуру и минимальную цену реализации.

На самостоятельную продажу заложенного имущества предоставят 4 месяца. При этом разницу между суммой задолженности по кредиту и ценой продажи вернут продавцу.

Ранее россияне могли реализовать заложенное по ипотеке имущество лишь через публичные торги или аукцион. Отмечается, что закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

Напомним, в ранее в беседе со «Звездой» член Российской гильдии риелторов и эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков объяснил, почему выгоднее брать квартиру в ипотеку, чем платить за нее аренду.

#продажа #Владимир Путин #ипотека #Президент #закон #банк #залог
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