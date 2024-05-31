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Минздрав утвердил новый состав автомобильной аптечки

Теперь туда должны входить многоразовое спасательное изотермическое одеяло, маркер, загубник для сердечно-легочной реанимации и эластичные бинты.
Ирина Егорова 2024-05-31 20:45:56
© Фото: Денис Абрамов, РИА Новости

Минздрав России обновил требования к комплектации автомобильной аптечки. Соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации.

Теперь ее наполнение расширилось многоразовым спасательным изотермическим одеялом, маркером черного или синего цвета, загубником для сердечно-легочной реанимации.

«Утвердить прилагаемые требования к комплектации аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)», - сказано в документе.

Водителям разрешили использовать старые аптечки до 1 сентября 2027 года, либо до истечения срока годности уже имеющейся. Потом - необходимо будет купить новую с обновленным наполнением.

Сейчас в аптечке должна быть две пары одноразовых перчаток, ножницы, жгут для остановки кровотечения, стерильные марлевые салфетки, бинт, пластырь. После пандемии водителей обязали дополнить аптечку медицинскими одноразовыми масками. Также по желанию содержимое автоаптечки можно расширить любыми не запрещенными лекарствами, например, обезболивающим, жаропонижающими препаратами, антибиотиками, мазь или спрей от ожогов, средство от изжоги и диареи.

#Автомобиль #авария #машина #аптечка #минздрав рф #документ #первая помощь #спасательное одеяло
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