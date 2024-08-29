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Володин рассказал о новом предмете в школах

На смену ОБЖ придут уроки основ безопасности и защиты Родины, а труды станут обязательными.
Алексей Курильченко 2024-08-29 09:20:56
© Фото: Максим Скопцов, РИА Новости

С сентября в российских школах появится новый предмет - «Основы безопасности и защиты Родины». Он придет на замену ОБЖ. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Также обязательными станут уроки труда.

«Трудовое воспитание - неотъемлемая часть образовательного процесса. Если с детства ребенку прививать трудолюбие, это станет хорошим фундаментом для развития и залогом его успеха в будущем», - написал Володин в своем Telegram-канале.

Также все образовательные учреждения - от детских садов до вузов - обяжут вывешивать государственный флаг Российской Федерации. Ранее это требование касалось лишь общеобразовательных учреждений.

Также Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу осенью. Так, будет запрещена высадка из общественного транспорта безбилетных инвалидов I группы, едущих без сопровождающего лица. Ранее аналогичная мера принималась в отношении детей младше 16 лет.

В России также ужесточат требования к учредителям управляющих компаний. Они не должны иметь неснятую или непогашенную судимость за ряд правонарушений, в том числе экономических. Также учредители с аннулированной лицензией не смогут создать организацию по обслуживаю многоквартирных домов до тех пор, пока их не исключат из перечня дисквалифицированных лиц.

Ранее Минпросвещения увеличило количество часов на изучение в школах истории. Ученики с 5-го по 8-й класс будут изучать предмет по три часа в неделю, а в 9-м классе - по два часа. Таким образом, общее число «исторических» часов увеличится с 340 до 476.

#в стране и мире #образование #Вячеслав Володин #законы #Школы
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