Эксперты предупредили о коллапсе на рынке такси из-за страховок

Ленинградское шоссе сегодня сковала гигантская пробка. В массовое ДТП попали пять автомобилей, среди них - машина такси. В нем была пассажирка, она получила серьезные травмы.

«Она была на заднем сидении, ну а там сами видите что с задней дверью. Лежала на сидении, не было возможности достать ее просто, поэтому вырезали. По-моему у нее что-то с тазом, ну и шея была закреплена, когда скорая увозила», - рассказал очевидец аварии.

Сможет ли пострадавшая рассчитывать на компенсацию - пока вопрос. Это зависит от того, если у водителя такси страховка. Например, в Хабаровском крае Александр Соловьев едва не погиб в ДТП. Признается: не спрашивал о наличии лицензии, когда только сел в машину. Водитель вел себя вполне адекватно, а потом - уснул за рулем и выехал на встречку.

«Я потерял очень много крови. Меня помяло, удар был в голову тоже. Мне сейчас пластину вот поставили. Машина была без опознавательных знаков - не было ни шашечек, ничего не было. Ну то есть, ничего не указывало на то, что этот автомобиль принадлежит какому-то агрегатору такси», - рассказал Александр.

Такие истории случаются постоянно. Чтобы максимально обезопасить пассажиров, принято решение: уже с 1 сентября всех водителей такси обяжут иметь при себе полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Он гарантирует выплаты пострадавшим.

По страховке можно будет получить до 2 миллионов рублей - то есть, в 4 раза больше, чем сейчас. Казалось бы, намерения самые что ни на есть благие, однако эксперты предостерегают: в сфере такси может наступить коллапс. Объясняют это тем, что для получения полиса ОСГОП нужна лицензия. То есть, водитель должен быть зарегистрирован в специальном реестре такси. Но такое разрешения сегодня есть только у четверти таксистов.

«Тут надо навести порядок с точки зрения бюрократии. Чтобы человек, который хочет работать в такси, мог это сделать просто за несколько шагов. Даже вот по подсчетам аналитического центра при правительстве не хватает 80 тысяч таксистов. И мы создаем такие условия, что человек просто хочет попасть туда, в эту сферу, а не может», - говорит член Общественного совета МВД РФ, автоэксперт Игорь Моржаретто.

Поучение лицензии для водителей такси, говорят эксперты, - тот еще квест. Например, одно из обязательных условий - ежедневный осмотр машины механиком. Сергей Медведев признается: пока 5 лет работал на арендованном авто и проходил ТО в аккредитованной организации - проблем не возникало. Но когда задумался о собственном мини-таксопарке, взялся за голову.

«Допустим, я открываю свой технический пункт, который выдает на принтере бумажки. Вы ко мне приезжаете, я говорю: все нормально, у вас машина техосмотр прошла. Но по итогу, когда вы приезжаете в те же органы ГИБДД, - а никакого нет подтверждения. Сразу же аннулируется лицензия на такси, и ты опять не можешь работать», - рассказывает Сергей.

Нововведения, по мнению специалистов, могут подтолкнуть таксистов уходить в «серую зону». В первую очередь - самозанятых. Лицензию имеют чуть больше 20 тысяч из них - всего полтора процента. Соответственно, только они и смогут получить полис ОСГОП. Если документа нет - придется заплатить штраф.

«Народ просто поймет, что уже никто не собирается идти им навстречу и выключится из всех агрегаторов», - считает председатель Союза пользователей цифровых платформ Валерий Корнеев.

Обеспокоены таксисты и тем, что для получения документов нужен не только технический, но и медицинский осмотр. Это чревато очередями, ведь не в каждой поликлинике будут принимать водителей. Как итог - время работы на линии существенно сократится.

«Вопрос: кто будет проводить этот медосмотр? Кто будет сидеть и ждать очередь таксистов, которые будут каждое утро толпиться в приемной или где-то еще, для того чтобы пройти этот медосмотр? Эти требования явно физически не выполнимы», - говорит Корнеев.

И даже для пассажиров, о безопасности которых заботятся, в нововведении есть свои минусы. Если водителей не будет хватать на линии, такси будет стоить дороже.

Отказываться от страховки, считают эксперты, все же ни в коем случае нельзя: жизнь и здоровье пассажира превыше всего. Но возможности водителей тоже стоит учитывать.