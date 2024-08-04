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Глава Центрального командования США Курилла прибыл на Ближний Восток

Глава US CENTCOM на Ближнем Востоке генерал Курилла прибыл в регион на фоне эскалации обстановки.
Марина Крижановская 2024-08-04 06:06:54
© Фото: Rod Lamkey - CNP Consolidated News Photos Globallookpress

На Ближний Восток прибыл американский генерал, командующий войсками ВС США (US CENTCOM) в данном регионе Майкл Курилла. Как отмечается, это необходимо для продолжающейся подготовки к возможной ответной атаке со стороны Ирана.

Портал Axios уточнил, что поездка генерала планировалась еще до обострения, недавно произошедшего между Израилем, Ираном и ливанской шиитской группировкой «Хезболла».

«Ожидается, что он воспользуется поездкой, чтобы попытаться мобилизовать ту же международную и региональную коалицию, которая защитила Израиль от нападения Ирана 13 апреля», - сообщило издание со ссылкой на источники.

Генерал Курилла может посетить некоторые государства Персидского залива, а также Иорданию и Израиль. Предполагается, что визит в Иорданию станет самым важным, поскольку это королевство значительно помогло при отражении атак 13 апреля. В Пентагоне уже заявляли об отправке дополнительных сил для поддержки Израиля.

В апреле этого года между еврейским государством и исламской республикой произошла эскалация, когда в ответ на удар по иранскому посольству в столице Сирии и «многочисленные преступления Израиля» Иран выпустил по Тель-Авиву порядка 300 беспилотников и ракет. Тогда ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) и его союзники сбили практически все воздушные цели - до 99% от их количества.

Нынешний виток противостояния Ирана и Израиля начался после гибели главы политического бюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, а также его 12 родственников, в том числе детей и внуков. Он скончался во время взрыва в своей резиденции в иранской столице Тегеран, находясь на инаугурации избранного президента Масуда Пезешкиана. Это событие приписывают израильским спецслужбам. Иран пообещал дать «ответ» на случившееся и заставить Израиль пожалеть.

#в стране и мире #Ближний Восток #Израиль #Иран #Йемен #ливан #палестина #Персидский залив #Иордания #командующий войсками #Майкл Курилла #US CENTCOM
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