Президент Ирана заявил, что заставит Израиль пожалеть об убийстве Хании

Тегеран заставит Израиль пожалеть о том, что они убили главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. С таким заявлением выступил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

«Исламская Республика Иран будет защищать свою территориальную целостность, достоинство и честь, заставив террористов-оккупантов пожалеть о своем трусливом поступке», - приводит его слова агентство Mehr.

Глава государства также подчеркнул, что связь между двумя народами будет крепче, чем прежде, а путь сопротивления и защиты угнетенных - сильнее, чем когда-либо.

В свою очередь член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук подчеркнул, что смерть Хании не останется без ответа.

Напомним, что в среду утром Израиль нанес удар по резиденции политика. В результате Хания и его телохранитель погибли на месте. В настоящее время продолжается расследование инцидента.