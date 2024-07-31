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Президент Ирана заявил, что заставит Израиль пожалеть об убийстве Хании

По словам главы республики, связь между двумя народами станет крепче, чем когда-либо.
Глеб Владовский 2024-07-31 10:39:59
© Фото: Hadi Daoud, Keystone Press Agency, Globallookpress

Тегеран заставит Израиль пожалеть о том, что они убили главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. С таким заявлением выступил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

«Исламская Республика Иран будет защищать свою территориальную целостность, достоинство и честь, заставив террористов-оккупантов пожалеть о своем трусливом поступке», - приводит его слова агентство Mehr.

Глава государства также подчеркнул, что связь между двумя народами будет крепче, чем прежде, а путь сопротивления и защиты угнетенных - сильнее, чем когда-либо.

В свою очередь член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук подчеркнул, что смерть Хании не останется без ответа.

Напомним, что в среду утром Израиль нанес удар по резиденции политика. В результате Хания и его телохранитель погибли на месте. В настоящее время продолжается расследование инцидента.

#Израиль #Иран #Исмаил Хания
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