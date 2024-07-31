Посол Ирана в РФ: Израиль уничтожил 12 родственников Исмаила Хании

Израиль уничтожил в секторе Газа 12 родственников главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, в числе которых дети и внуки лидера. Об этом ТАСС сообщил посол Ирана в РФ Казем Джалали.

«Сионисты в ходе недавнего штурма целенаправленно уничтожили в Газе более 12 человек из числа членов семьи господина Хании, включая его детей и малолетних внуков», - заявил посол.

Казем Джалали отметил, что израильский режим начал уничтожать палестинских лидеров. Эксперт выразил надежду, что террористические действия не повлияют на решимость народа Газы.

Напомним, что Израиль нанес ракетный удар по резиденции главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Лидер палестинской организации был убит. В МИД РФ осудили убийство Хании и призвали проявлять сдержанность. Также в результате израильского удара погиб телохранитель политика.