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В Пентагоне объявили об отправке допсил для поддержки Израиля

Пентагон готовится отправить на Ближний Восток авианосную ударную группу «Авраам Линкольн», а для обеспечения защиты от баллистических ракет - дополнительные крейсеры, эсминцы и самолеты.
Марина Крижановская 2024-08-03 03:40:21
© Фото: defense.gov

Пентагон готовится отправить в ближневосточный регион дополнительные силы в виде кораблей, самолетов, повышая готовность развертывания сил противоракетной обороны (ПРО). Все это призвано обеспечить защиту Израиля и находящихся в регионе американских военных.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что оборонное ведомство США не перестает предпринимать шаги для снижения «вероятности эскалации в регионе со стороны Ирана, его партнеров и подконтрольных ему сил».

Она уточнила, что глава ведомства Ллойд Остин приказал направить на Ближний Восток дополнительную эскадрилью истребителей для укрепления потенциала США по поддержке с воздуха в целях обороны.

«Департамент сохраняет способность к развертыванию в короткие сроки для реагирования на меняющиеся угрозы национальной безопасности. В результате министр будет руководить предстоящими многочисленными действиями по размещению сил для укрепления защиты ВС США по всему региону для оказания повышенной поддержки Израилю и гарантий того, что Вашингтон готов отреагировать на этот меняющийся кризис», - заявила Сингх во время брифинга.

В частности, Пентагон отправляет на Ближний Восток авианосную ударную группу (АУГ) «Авраам Линкольн» вместо АУГ «Теодор Рузвельт». Также для обеспечения защиты от баллистических ракет в регион направятся дополнительные крейсеры и эсминцы.

Как стало извечтно 2 августа, американские власти предложили разместить на территории Израиля войска США. В телефонном разговоре с премьер-министром Биньямином Нетаньяху действующий президент США Джо Байден подтвердил приверженность безопасности Израиля против всех угроз со стороны Ирана, включая подконтрольные ему группировки ХАМАС, «Хезболла», а также «Ансар Алла» (хуситов).

#в стране и мире #Пентагон #Ближний Восток #Израиль #отправка дополнительных сил
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