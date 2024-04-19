ABC: Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране

Израиль нанес ракетный удар по Ирану, поражен один объект. Об этом сообщает телеканал ABC News, ссылаясь на американского чиновника.

«Официальный представитель США подтвердил ABC News, что израильские ракеты поразили объект в Иране», - говорится в сообщении.

При этом источник телеканала не смог подтвердить, были ли атаки на объекты в Сирийской Арабской Республике и Ираке.

Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ, в районе аэропорта города Исфахан, расположенного в 340 километрах к югу от Тегерана, произошли взрывы.

Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля Иран нанес массированный удар по территории Израиля, выпустив более 300 беспилотников и ракет. По словам официальных лиц, практически все цели были перехвачены Израилем и его союзниками, включая США.

В среду, 17 апреля, портал Axios написал, что Тель-Авив рассматривал возможность нанесения ответного удара по Ирану в понедельник вечером, однако решил отложить его. Отмечается, что ночью было принято решение не реализовывать атаку «по оперативным причинам». Вчера командующий подразделением ядерной защиты и безопасности Корпуса стражей исламской революции генерал Ахмад Хакталаб заявил, что Тегеран выявил местоположение ядерных центров Израиля и готов ударить по ним, если еврейское государство осуществит атаку.