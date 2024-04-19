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ABC: Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране

Американский чиновник подтвердил телеканалу, что израильские ракеты поразили объект в Иране.
Максим Крюков 2024-04-19 05:00:17
© Фото: jacksonhinklle, X © Видео: jacksonhinklle, X

Израиль нанес ракетный удар по Ирану, поражен один объект. Об этом сообщает телеканал ABC News, ссылаясь на американского чиновника.

«Официальный представитель США подтвердил ABC News, что израильские ракеты поразили объект в Иране», - говорится в сообщении.

При этом источник телеканала не смог подтвердить, были ли атаки на объекты в Сирийской Арабской Республике и Ираке.

Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ, в районе аэропорта города Исфахан, расположенного в 340 километрах к югу от Тегерана, произошли взрывы.

Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля Иран нанес массированный удар по территории Израиля, выпустив более 300 беспилотников и ракет. По словам официальных лиц, практически все цели были перехвачены Израилем и его союзниками, включая США.

В среду, 17 апреля, портал Axios написал, что Тель-Авив рассматривал возможность нанесения ответного удара по Ирану в понедельник вечером, однако решил отложить его. Отмечается, что ночью было принято решение не реализовывать атаку «по оперативным причинам». Вчера командующий подразделением ядерной защиты и безопасности Корпуса стражей исламской революции генерал Ахмад Хакталаб заявил, что Тегеран выявил местоположение ядерных центров Израиля и готов ударить по ним, если еврейское государство осуществит атаку.

#в стране и мире #Израиль #Иран #атака #ракетный удар
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