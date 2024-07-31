В Тегеране убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания убит в Тегеране. Об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на заявление КСИР.

Сообщается, что в результате обстрела его резиденции в Иране, погиб также телохранитель политика.

«Сегодня утром (в среду, 31 июля - Прим.ред.) в Тегеране был нанесен удар по резиденции господина доктора Исмаила Хании, главы политического офиса исламского сопротивления ХАМАС, и после этого инцидента он и один из его телохранителей были замучены», - говорится в заявлении.

В КСИР также выразил соболезнования родным погибшего, а также «героическому народу Палестины и исламской нации, бойцам Фронта сопротивления и благородному народу Ирана».

В свою очередь в ХАМАС также подтвердили гибель главы политбюро, обвинив Израиль в совершении убийства.

Уточняется, что в настоящее время проводится расследование инцидента.