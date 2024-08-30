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Захарова: французы с ужасом смотрели открытие Олимпиады

Некоторые телеканалы были вынуждены цензурировать вакханалию, происходившую на олимпийской церемонии.
Алексей Курильченко 2024-08-30 08:01:18
© Фото: Jens Büttner, dpa, Globallookpress

Церемония открытия Олимпиады в Париже повергла в шок простых французов и иностранных гостей соревнования. После мероприятия вновь разгорелись дискуссии о том, что Россия была права, говоря об уничтожении традиционных ценностей в Европе. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Я видела ролики, как французы смотрят свою Олимпиаду. Закрывая лицо руками, в ужасе показывая на экран. Читала комментарии людей, которые присутствовали в качестве официальных гостей, представляя свои страны. Они в шоке пересказывали то, что видели на церемонии и говорили что не понимают, зачем это вообще сделали», - заявила Захарова в интервью телеканалу «360».

По словам дипломата, телеканалы некоторых стран были вынуждены цензурировать церемонию, так как она не соответствовала их законам и не подходила для детского просмотра.

«Церемонии открытия и закрытия Олимпиады всегда оставались праздниками спорта, нацеленными на привлечение молодой аудитории. Организаторы старались заинтересовать людей, чтобы они отдавали детей в спорт. Но то, что мы увидели, к соревнованиям не имело никакого отношения», - заявила Захарова.

Напомним, что Олимпиада в Париже проходила с 26 июля по 11 августа 2024 года. Победителем стала сборная США с 40 золотыми медалями. В соревнованиях также участвовали 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. Россияне не участвовали в церемонии закрытия ОИ и уехали сразу после завершения соревнований.

Проведение Олимпиады сопровождалось множеством скандалов. Церемония открытия включала в себя шоу трансвеститов, изображавших пародию на христианские сюжеты. Пловцы жаловались на грязную воду в реке Сене, а некоторые даже подхватили кишечную палочку после заплывов. В женском боксе победили две спортсменки, провалившие ранее гормональные тесты, из-за чего их обвинили в смене пола. На фоне этих скандалов закрытие Олимпиады прошло относительно спокойно, запомнившись лишь участием в ней актера Тома Круза и певицы Билли Айлиш.

#в стране и мире #Мария Захарова #Олимпиада #Париж
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