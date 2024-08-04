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В Париже отменили тренировки турнира по плаванию из-за грязной воды в Сене

По словам судьи, соревнования на открытой воде больше не будут проходить в Сене.
Алексей Курильченко 2024-08-04 12:50:39
© Фото: MATSUO.K, AFLO SPORT, Globallookpress

В Париже отменили тренировки перед проведение командной эстафеты по триатлону из-за сильного течения и гряз в реке Сена. Само проведение соревнования 5 августа остается под вопросом. Об этом заявил судья Олимпиады 2024 года Алексей Калинин.

«Официальные плавательные тренировки 3 и 4 августа были отменены в связи с неудовлетворительным качеством воды и усилившимся течением. Сена в целом оказалась очень сложным местом... По нашему мнению соревнования по плаванию в открытой воде уже точно не будут проходить в Сене», - написал Калинин в своем Telegram-канале.

Из-за неудовлетворительных условий в реке руководство приняло решение переформатировать соревнование и его маршрут, чтобы минимизировать влияние течения. На данный момент, по словам судьи, решается вопрос о переносе соревнования на 6 августа.

Ранее, во время соревнований Олимпиады по триатлону, нескольким спортсменам стало плохо после заплыва в Сене. Нескольких атлетов начало тошнить прямо во время прямой трансляции гонки.

По словам члена совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко, вода в Сене грязна из-за того, что в воду выбрасывается большое количество отходов из близлежащих заведений и проплывающих по ней кораблей. На данный момент в ней скопились соли тяжелых металлов, опасные бактерии и водоросли.

#Спорт #в стране и мире #Олимпиада #Париж #Река #сена
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