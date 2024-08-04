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Спортсменка заразилась кишечной палочкой после заплыва в Сене на ОИ

Триатлонистку госпитализировали после четерех дней плохого самочувствия.
Услада Дубинина 2024-08-04 22:15:13
© Фото: Panoramic Keystone Press Agency Globallookpres

Триатлонистка из сборной Бельгии Клэр Мишель заразилась кишечной палочкой после заплыва в Сене на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает газета Nieuwsblad. По данным издания, спортсменку госпитализировали в больницу после четырех дней плохого самочувствия.

Напомним, что ранее в Париже отменили тренировку командной эстафеты по триатлону из-за загрязнения Сены. Соревнования должны пройти 5 августа, но из-за состояния реки Сены проведение гонки остается под вопросом. По данным судьи Олимпиады 2024 года Алексея Калинина, соревнования могут перенести на 6 августа.

Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о бесполезно потраченных 1,4 миллиарда евро на очистку Сены.

#в стране и мире #Париж #сена #триатлон #Олимпиада-2024
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