Спортсменка заразилась кишечной палочкой после заплыва в Сене на ОИ

Триатлонистка из сборной Бельгии Клэр Мишель заразилась кишечной палочкой после заплыва в Сене на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает газета Nieuwsblad. По данным издания, спортсменку госпитализировали в больницу после четырех дней плохого самочувствия.

Напомним, что ранее в Париже отменили тренировку командной эстафеты по триатлону из-за загрязнения Сены. Соревнования должны пройти 5 августа, но из-за состояния реки Сены проведение гонки остается под вопросом. По данным судьи Олимпиады 2024 года Алексея Калинина, соревнования могут перенести на 6 августа.

Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о бесполезно потраченных 1,4 миллиарда евро на очистку Сены.