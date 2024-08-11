Вторая провалившая гендерный тест «боксерша» завоевала золото ОИ

Боксерша Линь Юйтин из Тайваня, провалившая гендерный тест, завоевала золотую медаль в финале турнира по боксу на Олимпийских играх в Париже. Она выступала в весовой категории до 57 килограммов.

Она одержала победу над польской спортсменкой Юлией Шеремет. Поединок девушек продлился три раунда и закончился со счетов 5:0 в пользу представительницы Тайваня.

Напомним, что ранее еще одна скандальная боксерша, которая провалила гендерный тест, взяла золото в весовой категории до 66 килограммов.

После боя Хелиф и Юйтин на Играх разошлись слухи о том, что спортсменки являются трансгендерами. На это указывает их внешность и физическая сила, которая в разы превосходит женскую. По данным Международной ассоциации бокса (IBA), проведенные генетические тесты доказали, что спортсменки имеют мужские ХY-хромосомы.