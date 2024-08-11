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Вторая провалившая гендерный тест «боксерша» завоевала золото ОИ

Накануне представительница Алжира, которая также не прошла тест на определение половой принадлежности, выиграла золото в своей весовой категории.
Ирина Егорова 2024-08-11 01:20:13
© Фото: Oscar J BarrosoKeystone Press Agency, Globallookpress

Боксерша Линь Юйтин из Тайваня, провалившая гендерный тест, завоевала золотую медаль в финале турнира по боксу на Олимпийских играх в Париже. Она выступала в весовой категории до 57 килограммов.

Она одержала победу над польской спортсменкой Юлией Шеремет. Поединок девушек продлился три раунда и закончился со счетов 5:0 в пользу представительницы Тайваня.

Напомним, что ранее еще одна скандальная боксерша, которая провалила гендерный тест, взяла золото в весовой категории до 66 килограммов.

После боя Хелиф и Юйтин на Играх разошлись слухи о том, что спортсменки являются трансгендерами. На это указывает их внешность и физическая сила, которая в разы превосходит женскую. По данным Международной ассоциации бокса (IBA), проведенные генетические тесты доказали, что спортсменки имеют мужские ХY-хромосомы.

#Спорт #бокс #Олимпиада #гендерный тест
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