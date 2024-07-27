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Захарова назвала открытие Олимпиады в Париже масштабным провалом

По мнению официального представителя МИД РФ, церемония стала не просто «дном», а «дном Сены».
Владимир Рубанов 2024-07-27 12:28:46
© Фото: Wang Dongzhen XinHua, Global Look Press

Открытие Олимпиады в Париже обернулось масштабным провалом, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Незадолго до церемонии во Франции задержали шеф-повара русского происхождения, напомнила она. Его обвинили в шпионаже и попытке сорвать мероприятие.

Дальше один за другим случилось сразу несколько происшествий и казусов, напомнила дипломат. В частности, к соревнованиям не допустили французскую темнокожую атлетку, потому что она хотела выступать в хиджабе. А в день открытия Игр страну поразил транспортный коллапс из-за скоординированных поджогов на железной дороге.

«Нелепая церемония» под открытым небом прошла под проливным дождем, отметила Захарова. В Париже не разгоняли тучи и даже навесов для зрителей не было. Французская столица полна крыс, а центр города стал гетто для бездомных, написала представитель МИД.

Наконец, организаторы перепутали Республику Корея и КНДР, перевернули вверх ногами олимпийский флаг и выпустили на сцену всадника Апокалипсиса. Сколько же еще нужно было внедрить «шпионов», чтобы открытие Игр так масштабно провалилось, задалась вопросом российский дипломат. По ее мнению, церемония стала не просто «дном», а «дном Сены».

#Франция #открытие #Мария Захарова #Париж #церемония #сена #Олимпиада-2024 #Игры-2024 #олимпийские игры-2024
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