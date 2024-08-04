Журналистам из РФ запретили делать фото Андреевой и Шнайдер с медалями

Журналистам из России с аккредитацией на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже запретили фотографировать теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер с серебряными медалями после парного финала.

Представители оргкомитета запретили репортерам сделать снимки российских спортсменок с наградами на пресс-конференции, хотя буквально пол часа назад сербские журналисты без ограничений фотографировали Новака Джоковича с золотой медалью, сообщает портал Sport24.

По данным издания, организаторы заявили, что это не разрешено и поспешили увести теннисисток.

17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер принесли России первую медаль на Олимпиаде, выступая в женском парном разряде, которая также стала первой в их карьере. Первое место заняли итальянки Саре Эррани и Жасмин Паолини.