Журналистам из РФ запретили делать фото Андреевой и Шнайдер с медалями

Журналистам из России с аккредитацией на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже запретили фотографировать теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер с серебряными медалями после парного финала.
Представители оргкомитета запретили репортерам сделать снимки российских спортсменок с наградами на пресс-конференции, хотя буквально пол часа назад сербские журналисты без ограничений фотографировали Новака Джоковича с золотой медалью, сообщает портал Sport24.
По данным издания, организаторы заявили, что это не разрешено и поспешили увести теннисисток.
17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер принесли России первую медаль на Олимпиаде, выступая в женском парном разряде, которая также стала первой в их карьере. Первое место заняли итальянки Саре Эррани и Жасмин Паолини.
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