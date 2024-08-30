Военный эксперт Кнутов назвал три версии уничтожения украинского F-16

После сообщений о крушении украинского истребителя F-16 производства США не поступило однозначной информации о причинах гибели самолета. На данный момент существует три версии событий. О них «Звезде» рассказал директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.

«Первая версия, которую отчасти озвучил незаконный президент Украины Зеленский, - самолет участвовал в отражении массивного воздушного удара Российской Федерации по военным объектам Украины, и пилот погиб. Могло произойти так, что пилот попытался перехватить крылатую ракету либо дрон. В данной ситуации летчик просто мог не справиться с управлением и самолет потерпел крушение», - заявил Кнутов.

Согласно второй версии, самолет был уничтожен у аэродрома базирования. Российские войска могли нанести по нему удар - например, ракетой комплекса «Искандер». При ракетной атаке ВСУ обычно поднимают в воздух свои самолеты, чтобы спасти их. Эксперт допустил, что самолет поразило ракетой при попытке взлета.

«Но есть и третья версия, которую озвучила депутат Рады Марьяна Безуглая. Она сказала, что самолет был сбит комплексом Patriot. То есть это дружественный огонь. Подобное происходило во время войны в Ираке, а также в Югославии. Этих случаев не так много, но сбивались и американские, и британские самолеты. Это говорит о том, что система опознавания работала по устаревшим кодам. Есть определенные коды, они меняются через время, и если их своевременно не изменить, то данный самолет будет выглядеть на радарах как самолет противника», - рассказал Кнутов.

Напомним, что 29 августа газета The Wall Street Journal сообщила о первом уничтожении украинского истребителя F-16 26-го числа. Издание считает, что причиной крушения могла стать ошибка пилота. Позже киевский режим подтвердил факт уничтожения истребителя, заявив, что пилот погиб, отражая российские ракеты. В США инцидент назвали огромным ударом для Украины - ВСУ потеряли дорогой самолет и одного из шести обученных летчиков. В российском МИД гибель F-16 назвали «достойным началом» и пошутили, что украинцы решили сами уничтожить самолет, чтобы лишить российских военнослужащих 15-миллионной премии за первый сбитый F-16.