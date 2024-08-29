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На Украине признали факт уничтожения истребителя F-16

Уточняется, что находившийся на борту летчик погиб.
Глеб Владовский 2024-08-29 20:55:00
© Фото: defense.gov

ВСУ подтвердили первый факт потери истребителя F-16. Об этом сообщили в Telegram-канале украинского ведомства.

«Во время отражения ракетного удара со стороны РФ...были применены истребители F-16 Вооруженных Сил Украины... Во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел катастрофу, летчик погиб», - цитирует заявление радио Sputnik.

Уточняется, что для выяснения всех обстоятельств происшествия, назначена специальная комиссия, которая работает в районе падения истребителя.

Ранее информация о крушении переданного Украине F-16 появлялась в газете Wall Street Journal. Отмечалось, про происшествие случилось 26 августа.

#в стране и мире #ВСУ #F-16 #потери ВСУ
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