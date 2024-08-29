WSJ: переданный Украине истребитель F-16 потерпел крушение

Один из переданных Украине истребителей F-16 потерпел крушение. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителя властей США.

По данным издания, американский самолет упал в понедельник, 26 августа. Отметим, что это первый разбившийся F-16, который Киев получил в рамках военной помощи в августе.

Предварительно, истребитель потерпел крушение во время удара ВС РФ по военным объектам на Украине. При этом причиной падения могла стать ошибка пилота.

Украинские власти пока официально не комментировали информацию. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина впервые использовала истребители, чтобы сбить российские ракеты во время ударов.

Дискуссии вокруг поставок Киеву F-16 велись давно, однако решение принималось долго, поскольку, помимо согласия США, необходимо обучить пилотов и подготовить инфраструктуру на территории Украины. О готовности предоставить украинской стороне боевые самолеты заявлял ряд европейских стран. Однако Зеленский только в начале августа подтвердил получение Киевом от западных союзников первой партии истребителей.