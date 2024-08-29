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ВС РФ уничтожили ангары ВСУ с вооружением и техникой в Сумской области

Удар по ангару ВСУ с вооружением, военной и специальной техникой в Сумской области был нанесен ОТРК «Искандер-М».
2024-08-29 19:50:21
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские войска поразили ангары ВСУ с вооружением, военной и специальной техникой в Сумской области. Минобороны России показало кадры объективного контроля уничтожения.

Разведчики обнаружили стоянку военной техники ВСУ в населенном пункте Постольное с помощью беспилотника. После того, как была проведена доразведка, координаты передали расчету ОТРК «Искандер-М».

Оперативно-тактический ракетный комплекс нанес удар по противнику. В результате этого уничтожены РЛС контрбатарейной борьбы Cobra немецкого производства, боевая машина РСЗО «Ураган», боевая машина РСЗО «Град», транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня, семь боевых бронированных машин, два трала для перевозки техники и три пикапа.

Ранее российское оборонное ведомство показало кадры поражения украинского М113 в приграничье Курской области. Вооруженные силы России нанесли по технике противника удар «Ланцетом».

До этого Вооруженные силы России поразили украинскую РЛС в Сумской области расчетом барражирующего боеприпаса «Ланцет». Украинская РЛС СТ-68 находилась в лесопосадке, но стала мишенью наших военнослужащих после обнаружения средствами воздушной разведки.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #Искандер-М #ангар #поражение #сумская область
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