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В МИД назвали уничтожение ВСУ своего F-16 из Patriot «достойным началом»

Мирошник прокомментировал якобы случайно произошедшее уничтожение украинцами самолета F-16 с использованием системы Patriot, назвав это «достойным началом для американского "чудо-оружия" в руках "бедуинов"».
Дарина Криц 2024-08-29 23:52:39
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Министерстве иностранных дел РФ с иронией отнеслись к факту уничтожения украинскими вооруженными силами своего же самолета F-16 из комплекса Patriot. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал этот факт «достойным началом» для оружия США, добавив, что оно в руках «бедуинов».

Таким образом Мирошник прокомментировал заявление Марьяны Безуглой - депутата Верховной рады - о якобы случайном уничтожении современного дорогостоящего истребителя из США американским же зенитным ракетным комплексом.

«Марьяна Безуглая сообщила, что F-16 сбили американской системой ПВО Patriot из-за "дискоординации между подразделениями" ВСУ. Достойное начало для нового "ундерваффе" в руках бедуинов - американский самолет американской ракетой», - написал российский дипломат в Telegram-канале.

Мирошник с юмором отметил, что, сбив этот самолет, ВСУ не дали получить 15-миллионную премию российским военнослужащим.

Прежде сообщалось об уничтоженном истребителе F-16. Находившийся на борту летчик погиб. Информацию подтвердили и на Украине, отметив, что инцидент произошел во время захода на следующую цель, когда с одним из самолетов была потеряна связь. 

#в стране и мире #ВСУ #МИД РФ #F-16 #сбитый самолет #самоуничтожение #Родион Мирошник #комплекс Patriot
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