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В США назвали огромным ударом для Украины крушение F-16

Отмечается, что F-16 - один из немногих ценных самолетов.
Мария Зайцева 2024-08-30 12:38:42
© Фото: Gianluca Vannicelli, Keystone Press Agency, Globallookpress

Крушение истребителя F-16 и смерть «одного из звездных украинских летчиков» являются огромным ударом для Украины. Об этом сообщает издание Washington Post.

«Украина усиленно лоббировала на Западе дорогие и мощные самолеты и по состоянию на это лето получила лишь небольшое их количество», - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что летчик Алексей Мес был одним из всего шести обученных летать на F-16 пилотов.

Ранее, в четверг, Украина признала первый факт уничтожения F-16 во время его захода на следующую цель.

До этого о крушении писало издание The Wall Street Journal, тогда было указано, что причиной падения могла стать ошибка пилота.

#Украина #сша #ВСУ #крушение #истребитель F-16
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