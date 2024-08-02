Семья осужденного в РФ американца Фогеля обвинила США в лицемерии

Администрация США показала свое безразличие и двойные стандарты, не включив в список на обмен американца Марка Фогеля, осужденного в России за контрабанду наркотиков. Об этом заявили родные американского гражданина.

«Непостижимо, что правительство США, которое добилось освобождения других американцев и даже иностранных граждан, которые были задержаны гораздо позже Марка, отказалось сделать то же самое для Марка Фогеля. Такая вопиющая несправедливость и безразличие недопустимы. Это неправильно и нечестно», - цитирует ТАСС заявление семьи Фогеля.

Родственники отметили, что у Марка нет «могущественных покровителей» - за его освобождение борются лишь его 95-летняя мать и другие члены семьи. При этом им регулярно приходится сталкиваться с сопротивлением со стороны американских властей.

Марк Фогель - американский преподаватель, бывший сотрудник посольства США в России. В 2021 году он был задержан в Москве по подозрению в контрабанде наркотиков. Запрещенные вещества были замаскированы и расфасованы в упаковки от контактных линз и картриджи для электронных сигарет. Суд приговорил американца к 14 годам лишения свободы.

Напомним, что 1 августа в Анкаре состоялся обмен заключенными между Россией и западными странами. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании 13 человек, осужденных в РФ. Как заявили в ФСБ, их обменяли на восьмерых граждан РФ, заключенных в местах лишения свободы в западных странах.