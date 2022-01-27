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Раскрыты подробности расследования дела о контрабанде наркотиков экс-дипломатом США

Ян Брацкий
11:50 27.01.2022
Запрещенные вещества были обнаружены на таможенном посту Шереметьево в багаже американского гражданина.
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ
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В Москве задержан бывший американский дипломат Марк Фогель, обвиняемый в контрабанде наркотических средств в крупном размере. В поле зрения оперативников Фогель и его супруга попали на таможенном посту аэропорта Шереметьево, куда чета прибыла из Нью-Йорка. На багаж Фогеля отреагировали служебные собаки.

При проверке чемодана выяснилось, что в нем находятся марихуана и гашишное масло. Запрещенные вещества были замаскированы и расфасованы в упаковки от контактных линз и картриджи для электронных сигарет, сообщает портал «МВД Медиа».

Сразу после возбуждения уголовного дела были проведены обыски в квартире подозреваемого. Позже выяснилось, что его жена, отпущенная домой, попыталась избавиться от некоторых улик. На записях камер видеонаблюдения видно, как она выбрасывает в мусорный бак некий сверток.

Марк Фогель оказался преподавателем англо-американской школы и до мая 2012 года обладал дипломатическим статусом. По версии следствия, он мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков с целью последующего сбыта их среди учащихся указанной школы.

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