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Названы имена вернувшихся из заключения в странах НАТО россиян

В Россию по обмену заключенными с западными странами вернулась группа россиян, а также несовершеннолетние дети.
Услада Дубинина 2024-08-01 21:06:32
© Фото: ЦОС ФСБ

Группа из заключенных в ряде стран НАТО россиян вернулась в Москву, в числе обмененных граждан оказались: Дульцев Артем Викторович, Дульцева Анна Валерьевна, Рубцов Павел Алексеевич, Конощёнок Вадим Валерьевич, Микушин Михаил Валерьевич, Селезнев Роман Валерьевич.

«В рамках обмена в Россию вернулась большая группа граждан, находившихся в заключении в разных странах НАТО … а также несовершеннолетние дети», - сообщил РИА Новости источник в одном из российских компетентных ведомств.

Ранее стало известно, что восемь осужденных за границей вернулись в Россию. Обмененные россияне пройдут медицинское обследование. Центр общественных связей ФСБ отметил, что заключенных в странах НАТО удалось вернуть благодаря планомерной работе компетентных государственных ведомств и зарубежных партнеров.

#в стране и мире #НАТО #ФСБ #обмен заключенными #возвращение в рф
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