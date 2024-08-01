Восемь задержанных на Западе россиян вернулись в страну

Восемь россиян, которые были задержаны и находились в странах НАТО, вернулись в Россиию. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
«Первого августа 2024 года в результате прошедшего в аэропорту города Анкары (Турция) обмена на родину возвращены восемь граждан России, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, а также несовершеннолетние дети», - говорится в сообщении.
Отмечается, что они вернулись благодаря планомерной работе компетентных государственных ведомств и зарубежных партнеров.
В ведомстве дополнили, что граждан России обменяли на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности страны.
Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании осужденных: Пола Николаса Уилана, Кевина Викторовича Лика, Эвана Гершковича, Демури Ильича Воронина, Владимира Викторовича Кара-Мурзы**, Алсу Хамидовны Курмашевой, Лилии Айратовны Чанышевой*, Вадима Валерьевича Останина*, Ксении Владиславовны Фадеевой, Александры Юрьевны Скочиленко, Ильи Валерьевича Яшина**, Андрея Сергеевича Пивоварова, Олега Петровича Орлова**.
Вернувшимся на Родину вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами России, отметил РИА Новости источник в одном из российских компетентных ведомств.
Он же заявил, что вернувшиеся пройдут полное медицинское обследование, и что при обмене из России выехали ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством.
Источник сообщил, что Запад проявил интерес к россиянам, которых там представляли как оппозицию. По его словам, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что враги из числа релокантов должны остаться за границей, а «не враги» - вернуться.
* Лилия Айратовна Чанышева – внесена в список экстремистов и террористов.
** Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.
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