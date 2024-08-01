Восемь задержанных на Западе россиян вернулись в страну

Восемь россиян, которые были задержаны и находились в странах НАТО, вернулись в Россиию. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Первого августа 2024 года в результате прошедшего в аэропорту города Анкары (Турция) обмена на родину возвращены восемь граждан России, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, а также несовершеннолетние дети», - говорится в сообщении.

Отмечается, что они вернулись благодаря планомерной работе компетентных государственных ведомств и зарубежных партнеров.

В ведомстве дополнили, что граждан России обменяли на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности страны.

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании осужденных: Пола Николаса Уилана, Кевина Викторовича Лика, Эвана Гершковича, Демури Ильича Воронина, Владимира Викторовича Кара-Мурзы**, Алсу Хамидовны Курмашевой, Лилии Айратовны Чанышевой*, Вадима Валерьевича Останина*, Ксении Владиславовны Фадеевой, Александры Юрьевны Скочиленко, Ильи Валерьевича Яшина**, Андрея Сергеевича Пивоварова, Олега Петровича Орлова**.

Вернувшимся на Родину вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами России, отметил РИА Новости источник в одном из российских компетентных ведомств.

Он же заявил, что вернувшиеся пройдут полное медицинское обследование, и что при обмене из России выехали ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством.

Источник сообщил, что Запад проявил интерес к россиянам, которых там представляли как оппозицию. По его словам, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что враги из числа релокантов должны остаться за границей, а «не враги» - вернуться.

* Лилия Айратовна Чанышева – внесена в список экстремистов и террористов.

** Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.