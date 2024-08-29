Адвокат Дурова: Telegram уважает европейские законы

Telegram уважает европейские законы, модерация платформы соответствует отраслевым стандартам. Об этом РИА Новости заявил адвокат Давид-Оливье Камински, защищающий создателя мессенджера Павла Дурова во Франции.

По его словам, платформа соблюдает также регламент «О цифровых услугах».

«Бессмысленно говорить, что платформа или ее руководитель несут ответственность за злоупотребления, которые произошли на последней», - высказался Камински.

В среду Павла Дурова доставили суд и предъявили ему обвинение, после чего бизнесмен вышел из здания и скрылся на автомобиле, не дав СМИ никаких комментариев.

Основателя Telegram задержали 24 августа, когда он прибыл во Францию, где хотел как минимум провести ужин. Мужчину задержали прямо в аэропорту, объявив его в розыск за пару минут до прилета. Спустя пять дней в розыск во Франции объявили его брата Николая.