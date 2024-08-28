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Павла Дурова освободили под судебный надзор, предъявив ему обвинение

Павлу Дурову предъявили обвинение и освободили из-под стражи.
Дарина Криц 2024-08-28 23:05:10
© Фото: lukomore. org Global Look Press

Российского миллиардера и основателя Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи во Франции. Также сообщается, что ему предъявили обвинение.

Кроме того, он должен будет внести залог в размере пяти миллионов евро. Также Дуров не имеет права покидать французскую территорию, уточнило агентство AFP.

«Павел Дуров, миллиардер российского происхождения и генеральный директор приложения для обмена сообщениями Telegram, в среду был освобожден из-под стражи во Франции после ареста в связи с "продолжающимся судебным расследованием"», - сообщил телеканал ABC News со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Днем 28 августа сообщалось, что его доставили в суд, поскольку срок его предварительного задержания истек. Арест 39-летнего россиянина, а по совместительству гражданина Франции, ОАЭ и Сент-Китс и Невис произошел поздно вечером 24 августа в аэропорту Ле-Бурже под Парижем вскоре после приземления частного самолета.

Его обвиняют в различных преступлениях, совершаемых на платформе Telegram, например, финансового и информационного характера, и пассивном отношении к этому. Дурову предъявлено 12 обвинений.

В комментарии «Звезде» подполковник ФСБ Андрей Попов рассказал, что Запад хочет добиться полного контроля над трафиком Telegram. При этом в свое время ФСБ требовала у мессенджера предоставить доступ к отдельным перепискам. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин выразил надежду, что Запад не получит от Дурова чувствительную информацию.

#Франция #освобождение #Париж #суд #павел дуров #предъявлено обвинение
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