Павел Дуров покинул суд в Париже и уехал на авто

Основатель Telegram Павел Дуров вышел из здания суда во французской столице. При этом от общения с представителями прессы он отказался. Как сообщает корреспондент РИА Новости, Дуров уехал на частном авто.

Немногим ранее сообщалось об освобождении Павла Дурова, его выпустили под судебный надзор, предъявив ему обвинение. Отмечалось, что миллиардер должен будет внести залог в размере пяти миллионов евро, также он не имеет права покидать территорию Франции.

Днем 28 августа его доставили в суд, так как срок его предварительного задержания истек. До этого сообщалось. что заседание суда с участием Дурова не запланировано. Арест 39-летнего Дурова произошел в ночь на 25 августа в аэропорту Ле-Бурже под Парижем вскоре после приземления частного самолета. Он прилетел во французскую столицу из азербайджанской, чтобы поужинать.

Дурова обвиняют в различных преступлениях, совершаемых на платформе Telegram, например, финансового и информационного характера, и в пассивном отношении к этому, ему предъявлено 12 обвинений.