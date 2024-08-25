BFMTV: Дурова объявили в розыск за минуты до приземления во Франции

Основателя Telegram Павла Дурова объявили в розыск во Франции всего за несколько минут до его приземления в пригороде Парижа, сообщает телеканал BFMTV.

Незадолго до того, как он прибыл во Францию, был также выдан ордер на арест. Его оформило Национальное управление судебной полиции.

Напомним, ранее стало известно, что Дуров являлся персоной нон грата во Франции. Сам предприниматель знал, что полиция может задержать его, если он появится на французской земле.

Предпринимателя задержали во Франции вечером 24 августа по прилете из Азербайджана, сейчас он находится под арестом. По данным следователя, Дуров вскоре должен предстать перед следственным судьей из-за отказа сотрудничать с французскими властями по поводу соцсети Telegram.

Американский журналист Такер Карлсон прокомментировал задержание, заявив, что «тьма быстро опускается на некогда свободный мир».