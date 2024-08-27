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Нарышкин ожидает, что Дуров не передаст Западу чувствительную информацию

Нарышкин ответил на вопрос журналиста по поводу основателя Telegram.
Мария Зайцева 2024-08-27 12:38:08
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин выразил надежду, что западные страны не получат чувствительной информации от основателя Telegram Павла Дурова. Об этом он сказал ТАСС.

«Я очень рассчитываю, что он этого не допустит», - высказался Нарышкин, отвечая на соответствующий вопрос.

Дурова задержали во Франции в аэропорту недалеко от столицы 24 августа. Его ассистентку и телохранителя отпустили после допроса, бизнесмену же сначала продлили срок ареста до 96 часов, а во вторник агентство Reuters со ссылкой на прокуратуру Парижа заявило о еще дополнительных 48 часах.

Создателю мессенджера предъявили обвинение в 12 преступлениях, он участвует в допросах в ходе расследования против неназванного лица в связи с подозрением в многочисленных киберпреступлениях.

#Запад #Telegram #мессенджер #павел дуров #информация
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